O Cine Líbero Luxardo apresenta dois grandes sucessos do cinema indicados ao Oscar 2024

O Cine Líbero Luxardo, localizado em Belém, apresenta filmes indicados ao Oscar 2024, com destaque para os filmes “Segredos de um Escândalo” e “Zona de Interesse”. A nova programação que começou nesta quinta-feira (15) também apresenta dois longas com destaques no Oscar deste ano: “Anatomia de uma Queda” e “Vidas Passadas”.

Sobre Segredos de um Escandalo concorre ao Oscar na categoria Melhor Roteiro Original. Inspirado em uma história real, o longa conta a história de Gracie (Julianne Moore) e seu marido Joe (Charles Melton), que é 23 anos mais novo que ela. O relacionamento dos dois começou quando Joe ainda tinha 13 anos, causando um escândalo estampado nos jornais.

Já o filme Zona de Interesse com sucesso de críticas e indicações ao Oscar nas categorias Melhor Filme, Melhor Som, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção e Melhor Roteiro Adaptado, é o retrato ide uma família nazista vivendo às proximidades do campo de concentração de Auschwitz. No filme, Rudolf Höss (Christian Friedel), comandante em Auschwitz, e sua esposa, Hedwig (Sandra Hüller), desfrutam de uma vida aparentemente bucólica em uma casa, com um jardim ao lado do campo de vítimas do nazismo.

Ingressos

Os ingressos custam o valor de R$ 12,00, e R$ 6,00 a meia-entrada. A bilheteria abre uma hora antes do início dos filmes e aceita pagamento em pix, débito e dinheiro. É preciso atentar para a classificação de faixa etária.

Programação do Cine Líbero Luxardo de 15 a 21 de fevereiro:

Dia 15/02

15h30: Anatomia de uma Queda / 2h30 de duração / recomendação: acima de 16 anos

18h15: Vidas Passadas / 1h46 / 12 anos

20h15: Zona de Interesse / 1h46 / 12 anos

Dia 16/02

16h: Vidas Passadas

18h: Zona de Interesse

20h: Segredos de um Escândalo / 1h57 / 16 anos

Dia 17/02

15h30: Vidas Passadas

17h30: Anatomia de uma Queda

20h15: Zona de Interesse

Dia 18/02

15h10: Segredos de um Escândalo

17h25: Anatomia de uma Queda

20h10: Vidas Passadas

Dia 19/02

16h: Vidas Passadas

18h: Zona de Interesse

20h: Segredos de um Escândalo

Dia 20/02

15h20: Anatomia de uma Queda

18h05: Segredos de um Escândalo

20h15: Zona de Interesse

Dia 21/02

15h10: Vidas Passadas

17h15: Anatomia de uma Queda

20h: Segredos de um Escândalo

Fotos: Divulgação