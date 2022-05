O Cine Líbero Luxardo exibe filmes brasileiros com entrada gratuita

Semana que vem, o Cine Líbero Luxardo apresenta, os filmes “Missão Mapuá” e “O Testamento do Dr. Mabuse”, com entrada gratuita.

A história de “Missão Mapuá”, conta o drama brasileiro, de uma jovem remanescente portuguesa, e de Boyrá, uma jovem guerreira do povo Mapuá. A historia envolve um aserie de reflexões sobre a ocupação lusitana na Amazonia e as estratégias de resistência indígena.

“O Testamento do Dr. Mabuse”, é uma produção policial do diretor Fritz Lang, e retrata o mistério por trás de uma onda de crimes que acomete a cidade de Berlim. A história tem como protagonista o inspetor Lohmann, responsável pela investigação do caso, e o Dr. Mabuse, principal suspeito dos crimes, que encontra-se internado há anos em um hospital psiquiátrico.

Para ter acesso as salas do Cine líbero Luxardo, é necessário seguir os protocolos de segurança contra a Covid-19, com a apresentação do comprovante de vacinação no ato da compra do ingresso e na entrada da sala de exibição, assim com o uso obrigatório de máscara e distanciamento social. Os ingressos são sempre vendidos uma hora antes da sessão, e o pagamanento é feito somente em dinheiro.

Veja a programação completa

Missão Mapuá

Data: 16/05

Horário: 17h e 19h

Classificação: 14 anos

Entrada franca



O testamento do Dr. Mabuse

Data: 30/05

Horário: 19h

Classificação: 14 anos

Entrada franca

Foto: Reprodução / .fcp.pa