O Cine Libero Luxardo vai exibir hoje o documentário de 60 anos da Banda Sayonara

O Cine Libero Luxardo, exibe excepcionalmente hoje (31) as 20h, o documentário inédito de comemoração aos 60 anos da banda Sayonara. O lançamento é as 20h e a entrada é gratuita – sujeito á lotação do espaço.

O documentário terá participação especiais como Conca Saavedra; Jade Lima; Joelson Pantoja; Jorge Silva; Lucinnha Bastos; Marcelo Góes; Márcia Rocha; Nivea Magno; Regina Ramos e Ribamar de Oliveira ex-vocalistas da banda.

Atualmente a banda é comporta pelos artistas e músicos: Zé Maria no teclado; Ricardo Ramos no contra-baixo; Nelson Torres na guitarra; Guilherme Câmara na bateria; Billa Boy na percussão; Felipe Lira como técnico de som; Ney Nascimento como roadie e Lidia Ronecy nos vocais.

A produção do documentário tem direção artística de Lucinha Bastos; direção musical com Nelson Torres; direção de imagem Lucinha Bastos e Inovar.

A exibição do documentário é totalmente gratuita e tem poucas vagas, então garanta o seu no local de exibição. O Cine Líbero Luxardo fica localizado na Gentil Bitencourt, 650, Nazaré, em Belém.

Foto: Arquivo Perfil Banda Sayonara