O Círio está nos céus de Belém

Exatamente às 9h14, o helicóptero de resgate do governo do Pará levantou voo do píer da Casa das 11 Janelas conduzindo a imagem de Nossa Senhora de Nazaré para um primeiro sobrevoo sobre os hospitais e Belém, para que os doentes possam ter seu momento de orações. Em seguida, a aeronave volta à área da Catedral de Belém para sobrevoar o percurso tradicional do Círio até à Basílica Santuário de Nazaré.



A programação deste domingo do 229° Círio de Nazaré começou com a Santa Missa dento da catedral, com acesso restrito, presidida por Dom Antônio de Assis Ribeiro, bispo auxiliar de Belém, e concelebrada por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém, que se recupera de uma cirurgia e ainda sente muitas dores na panturrilha. Ele fez a homilia, assim como a bênção aos fiéis postados em frente à catedral, por onde a imagem peregrina foi levada em carro aberto até o início da Rua Padre Champagna, onde a multidão se encontrava, apesar de não ter a procissão.

“Estou agradecido wue vocês vieram. Eu quero aqui entregar Nossa Senhora para que caminhe no coração de vocês. Ela quer estar no meio do seu povo”, disse Dom Alberto anteriormente de proferir a bênção, após o que todos seguiram para a Casa das 11 Janelas.

Houve um pequeno atraso, enquanto os oficiais e padres se preparavam para o sobrevoo com portas abertas, a fim de que a imagem da Santa possa ser vista pela população.

A aeronave é seguida por vários outros helicópteros que fazem a função de batedores de segurança.

ESQUADRILHA DA FUMAÇA

Antes da saída do helicóptero para o primeiro sobrevoo, Nossa Senhora de Nazaré recebeu mais uma vez a homenagem da Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira, cujos sete caças Tucano nas cores azul, verde e amarelo fizeram evoluções sobre a Baía do Guajará e diante das vistas de milhares de romeiros que agora fazem a caminhada pelo trajeto do Círio rumo à Basílica Santuário.

Imagens: Edison Junior/Ronabar