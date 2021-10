O Clube do Remo arrecada mais de 2 mil garrafas em ação sustentável

No primeiro jogo do Remo pela copa verde 2021, o clube por meio da Sinta a Amazônia, e parceria do instituto Alachaster, lançou a ação sustentável que convida os torcedores Azulinos para uma causa importante para a sobrevivência do meio ambiente.



Durante seis dias os torcedores que levaram para o salão da sede social, cinco garrafas pets de 2l ganharam descontos especiais na compra do ingresso para assistir o jogo, e consecutivamente contribuíram para a preservação do meio ambiente. Foram arrecadadas 2.420 garrafas que serão recicladas.



A ação tem como objetivo despertar no torcedor sobrea a causa, e aumentar o reaproveitamento de matérias recicláveis e diminuir a quantidade de resíduos descartados de forma indiscriminada no aterro sanitário de Belém. Isso mostra a importância de colaborar com a iniciativa para um resultado positivo.

Neste ano, o Leão lançou o novo uniforme de jogo, onde as camisas foram produzidas com matérias recicláveis, como garrafas pet, isso mostra o quanto o Rei da Amazônia se compromete com o meio ambiente.



O Instituto Alachaster é uma organização socioeconômica sustentável, que busca informar através de projetos sociais em todo o estado do Pará. O objetivo do instituto é promover negócios sociais mediante o apoio de pequenos empreendedores da região do Estado que geram Economia Verde. Com o tempo Alachaster foi ganhando força e referência em soluções sustentáveis e acessíveis para Belém.



Foto: Ascom Remo

Jornalista: Marina Moreira