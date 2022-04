O Comércio paraense gerou 18.500 novos empregos nos últimos 12 meses

Em Fevereiro deste ano, no comparativo entre admitidos e demitidos, o Setor de Comércio voltou apresentar saldo positivo de empregos formais. Nos dois primeiros meses deste ano (Janeiro e Fevereiro/2022) e nos últimos 12 meses, o Estado do Pará também apresentou crescimento de empregos formais. Os saldos positivos obtidos pelo Pará foram os maiores verificados para o setor entre os demais Estados da Região Norte. As informações foram divulgadas ontem pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.

O órgão de pesquisa elaborou um levantamento baseado em informações oficiais do Ministério do Trabalho, segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, divulgados mensamente, que levam em consideração apenas os trabalhadores com carteira assinada, sem incluir as ocupações informais. Esses dados, contudo, não são comparáveis com os números do desemprego,

divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua – PNAD. Os números do Caged são coletados das empresas e abarcam o setor privado com carteira assinada, enquanto que os dados da PNAD são obtidos por meio de pesquisa domiciliar, e abrangem também o setor informal da economia.



PESQUISA

O Balanço efetuado pelo Dieese/PA, sobre o Emprego Formal no Comércio do Pará no mês de Fevereiro/2022, mostra saldo positivo no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no mês analisado em todo o Estado, 8.887 admissões contra 8.133 desligamentos, gerando um saldo positivo de 754 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Fevereiro/2021), o Setor também apresentou crescimento de empregos formais, só que maior que o verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade (Fevereiro/2021), 9.425 admissões, contra 6.864 desligamentos, com a geração de 2.561 postos de trabalhos.



No mês de Fevereiro/2022, no Comércio, a maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 754 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 610 postos de trabalhos; Tocantins, 387; Rondônia, 238 e do Estado de Roraima, com a geração de 59 postos de trabalhos. Na outra ponta, o destaque negativo ficou por conta do Estado do Acre, com a perda de 127 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amapá, com a perda de 60 postos de trabalhos.

Ainda de acordo com as analises do Dieese/PA, no mês de Fevereiro/2022, foram feitas no Comércio, em toda a Região Norte, 24.466 admissões contra 22.605 desligamentos, com a geração de 1.861 postos de trabalhos.



NESTE ANO

O Dieese/PA mostra ainda que nos dois primeiros meses deste ano (Janeiro e Fevereiro/2022), no balanço sobre postos de trabalhos no Comércio em todo o Pará, o setor apresentou saldo positivo de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas este ano (Janeiri e Fevereiro/2022), no Comércio em todo o Estado, 17.490 admissões, contra 16.648 desligamentos, com a geração de 842 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Janeiro e Fevereiro/2021), o Comércio paraense também apresentou saldo positivo de empregos formais, só que bem maior que o verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade, 19.287 admissões, contra 14.255 desligamentos, com a geração de 5.032 postos de trabalhos.



As análises mostram ainda que nos dois primeiros meses deste ano (Janeiri e Fevereiro/2022), no Comércio, a grande maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos negativos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e demitidos, com destaque para o Estado do Acre, com a perda de 277 postos de, seguido do Estado de Rondônia, com a perda de 275 postos de trabalhos; Amazonas, menos 154, e do Estado de Roraima, com a perda de 66 postos de trabalhos. No mesmo período analisado (Janeiro e Fevereiro/2022), o destaque positivo na geração de empregos formais ficou por conta do Estado do Pará, com a geração de 842 postos de trabalhos, seguido do Estado do Tocantins, com a geração de 356 postos de trabalhos, e do Estado do Amapá, com a geração de 113 postos de trabalhos.



EM 12 MESES

O emprego formal no Comércio também mostra saldo positivo de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados nos últimos 12 meses (Março/2021-Fevereiro/2022). Foram feitas no período analisado, no setor em todo o Estado, 112.757 admissões, contra 94.279 desligamentos, com a geração de 18.478 postos de trabalhos.



As análises do Dieese/PA mostram ainda que nos últimos 12 meses (Março/2021-Fevereiro/2022), no Comércio, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 18.478 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 11.533 postos de trabalhos; Rondônia, com a geração de 6.198 postos de trabalhos; Tocantins, 4.731 postos de trabalhos; Roraima, 2.215; Acre, 2.067 e do Amapá, com a geração de 1.809 postos de trabalhos.



Ainda de acordo com o Dieese/PA, nos últimos 12 meses, (Março/2021-Fevereiro/2022), foram feitas no Setor de Comércio, em toda a Região Norte, 303.068 admissões contra 256.037 demissões, com a geração de 47.031 postos de trabalhos.

