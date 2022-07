O complexo turístico Ver-o-Rio será entregues nesta quinta-feira (14)

Na próxima quinta-feira (14) será inaugurado as obras de revitalização do Complexo Turístico Ver-O-Rio, pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb). A revitalização do ponto turístico é demanda apresentada nas plenárias dos bairros que compõem o Distrito Administrativo de Belém (Dabel), no Fórum Permanente de participação Cidadã Ta Selado e está orçada em R$ 998.565,00.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) também realizou melhorias na sinalização de eixo, retenção, pare, faixa de travessia e estacionamento e revitalizou 875,72 metros de ciclofaixa no Ver-o-Rio.

Na ocasião estarão presentes o Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, o Secretário Municipal de Urbanismo, Deivison Alves, permissionários do Ver-o-Rio e frequentadores do espaço. O horário da entrega será as 18h.

Foto: Reprodução tripadvisor