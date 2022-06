O Detran abre inscrições para vagas de Assistente de Trânsito

Foi publicado nesta quarta-feira (8) pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran), o edital do processo Seletivo Simplificado (PSS) para o preenchimento de 14 vagas para o cargo de Assistente de Trânsito. As vagas disponíveis, são provenientes do último PSS executado pelo órgão.

O contrato é temporário com validade de 12 meses podendo ser prorrogado por igual período. As inscrições iniciam na madrugada desta quinta-feira (9) e se encerram na sexta-feira (10), ás 23h59min. Os candidatos que tiverem interesse em participar do PSS podem se inscrever por meio do endereço eletrônico: www.sipros.pa.gov.br.

As inscrições são gratuitas, a primeira faz de inscrição é de caráter habilitatório, já a segunda fase fará a analise documental e curricular, sendo de caráter eliminatório e classificatório. Na terceira e última fase os candidatos farão as entrevistas, que também é de caráter eliminatório.

Para concorrer as vagas, os candidatos não deverão possuir vínculo com a administração pública e nem cônjuge, companheiro ou grau de parentesco com os membros da Comissão Organizadora da Seletiva.

As vagas são para atuar em Belém e região Metropolitana, além dos seguintes municípios: Capanema, Dom Eliseu, Itupiranga, Mãe do Rio, Marabá, Medicilândia, Novo Repartimento, Parauapebas, Santarém, Soure e Vigia.

A remuneração base é no valor de 1.455,44, mais benefícios. A jornada é de 30 horas semanais e os selecionados serão distribuídos para a Estações Cidadania e Ciretrans (Circunscrição Regional de Trânsito), de acordo com a demanda do órgão.

Foto: Reprodução / detran.pa