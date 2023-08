O Detran divulgou informações sobre mudanças no trânsito durante a Cúpula da Amazônia

Devido ao evento Cúpula da Amazônia, que acontecerá no Hangar, em Belém, o trânsito no entorno do evento sofrerá mudanças em algumas vias, a partir desta terça-feira (8) e também na quarta-feira (9).

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) somente os motoristas credenciados e moradores da área com identificação terão acesso ao perímetro do Hangar. Para evitar a entrada de condutores não autorizados, agentes do DETRAN realizarão bloqueios nos seguintes locais:

PONTOS DE BLOQUEIO

Ao lado do Evento, a Avenida Brigadeiro Protásio estará interditada no trecho entre as Avenidas Júlio César e Dr. Freitas.

A Avenida Dr. Freitas terá trânsito restrito entre a Avenida Almirante Barroso e a Travessa Visconde de Inhaúma.

FLUXO ORIENTADO

Para garantir a fluidez, agentes de trânsito estarão posicionados no cruzamento da Avenida Duque de Caxias com a Travessa Lomas Valentina. Neste ponto, os agentes orientarão os condutores a seguirem por rotas alternativas, como a Avenida Almirante Barroso.

As mudanças nesses locais são essenciais para garantir o trânsito organizado e manter a segurança viária.

Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará