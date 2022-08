O Dia D da Segurança com o Grupo Equatorial vai reunir mais de 25 mil profissionais

O Grupo Equatorial vai reunir na manhã desta terça-feira (9) mais de 25 mil profissionais entre eletricistas, técnicos operacionais e supervisores que participarão do “Dia D da Segurança”, o evento tem o intuito de promover e assegurar diretrizes de segurança relacionadas aos procedimentos executados pelos profissionais das distribuidoras que pertencem ao Grupo.

O evento presencial, será na sede do SESI Ananindeua e contará com 1200 eletricistas que atuam na Equatorial Pará. Os demais profissionais vão participar virtualmente nos auditórios das outras empresas.

Será uma manhã cheia de emoções que contará com a presença do palestrante Wesley Almeida, que nos anos 90, quando atuava em uma siderúrgica em Minas Gerais, sofreu um grave acidente ao executar um trabalho sem os equipamentos de segurança. O que acabou provocando um grande choque elétrico, no qual perdeu seus dois membros superiores. Wesley viaja pelo País contando a sua historia de superação e incentivando ações de cuidados para evitar qualquer tipo de imprevisto.

“Naquele momento eu realmente quebrei uma regra de ouro, que foi a de não usar os equipamentos que poderiam evitá-lo. Trago consequências disso para o resto da minha vida. Foi um longo caminho de superação, mas eu devo destacar que agora tenho a oportunidade de alertar a respeito do valor que devemos dar as nossas vidas e a das pessoas que amamos. Nossas famílias prezam pela nossa integridade e nada mais gratificante do que chegar em casa e receber um abraço dos nossos entes. Daí a importância de cuidarmos de nós mesmos”, orienta Wesley.

De acordo com o executivo da área de Segurança da Equatorial Pará, Alex Fernandes, os profissionais de todas as áreas da empresa devem se envolver no combate aos atos e condições inseguras que podem ocasionar acidentes de trabalho. “Nós trabalhamos com um serviço essencial que nos traz muitos benefícios, mas como a energia elétrica é algo invisível, ela também pode ser muito perigosa, então, a segurança deve ser prioridade máxima”, destaca.

Foto: Divulgação