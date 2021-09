O Dia da Árvore terá programação especial no Bosque Rodrigues Alves

Amanhã, dia 21 de setembro, é comemorado o dia da arvore, e para prestigiar esse dia, o Bosque Rodrigues Alves organizará uma programação para crianças e adultos especiais e para o público em geral por meio do Projeto Bosque de Portas Abertas, que tem como objetivo promover a educação ambiental e inclusão social.

O Bosque Rodrigues Alves vai oferecer para o público nesta terça-feira (21) ações como o plantio e doação de mudas e exposição de sementes e de orquídeas, que tem como objetivo incentivar o público a plantarem árvores e assim contribuir com a arborização da cidade.

Todas as terças-feiras o projeto bosque de portas abertas recebe crianças com autismo e síndrome de Down atendidas pela associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae Belém), na qual oferece visitas monitoradas nas dependências do parque, como passeios para trilhas, visitas no jardim sensorial, a caverna, visita no lago da sereia entre outros espaços.

A programação acontece no horário das 08h às 12h, e é gratuita para crianças e adultos especiais, os demais públicos devem entrar em contato com o bosque e verificar o valor do ingresso.

Foto: Antônio Carlos

Jornalista: Marina Moreira