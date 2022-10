O Dia das Crianças está se aproximando e o HRPM promove campanha para doações de brinquedos

O Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), localizado em Breves, vai realizar mais uma edição da comemoração pelo dia das crianças com a campanha “ Seja um Padrinho ou uma Madrinha Solidário (a)”. A proposta da campanha é para arrecadação de brinquedos novos que serão distribuídos aos pequenos usuários internados na unidade hospitalar.

A ação será realizada no próximo dia 11/10 às 9h, a iniciativa é por meio do Grupo de Trabalho e Humanização (GTN). As doações são recebidas na sala do Serviço de Atendimento ao Usuário ou na Portaria do hospital até a próxima sexta-feira (7) no horário das 8h às 18h. A campanha abrange todos os colaboradores do HRPM e também da sociedade.

No ano passado, cerca de 25 crianças que estavam em tratamento no hospital foram contempladas, entre elas, da Enfermaria e da Unidade de Terapia intensiva Neonatal UTI/NEO.

O Hospital Regional Público do Marajó integra a rede de saúde do Governo do Pará. A unidade presta assistência média e alta complexidade para aproximadamente 300 mil habitantes do sudeste marajoara, que compreende os municípios de Breves, Anajás, Bagre, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel. O hospital fica na avenida Rio Branco, n° 1.266, no bairro Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (91) 3783.2140/ 3783.2127.

