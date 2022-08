O Dia Mundial da Fotografia é marcado por exposições e palestras gratuitas em Belém

O Dia Mundial da Fotografia é comemorado no dia 19 de agosto, a fotografia é uma das invenções que revolucionou a sociedade a partir de meados do século XIX, assim como a cultura, a economia, a arte e etc.

Para comemorar a data, será realizado em Belém, a partir desta quarta-feira (17), exposições e palestras gratuitamente no Centro de Educação Profissional Professor Papaléo (CEP Papaléo), localizado na Rua Aristides Lobo, bairro do Reduto, em Belém.

Com o tema o ‘Dia Mundial da Fotografia: Um Olhar Empreendedor’, vai contar com a presença de profissionais da área, que vão dividir suas experiencias sobre viver desta profissão no mercado local.

As palestras serão ministradas pelos player do segmento: Estúdio Tereza e Aryanne, Casal Marques e Raphael Macedo. A mediação será do fotógrafo, jornalista e instrutor do Senac, Andrey Martins.

No dia 18 será destinado a ação Cliques Profissionais. Quem se inscrever nas palestras do Dia Mundial da fotografia ganhará a oportunidade de fazer duas fotos em estúdio, feita pelos alunos do curso de Fotógrafo.

Para participar das palestras e ganhar cliques profissional os interessados devem se inscrever gratuitamente pelo site Sympla até quinta-feira (18).

Os participantes também podem participar da proposta solidaria, onde os inscritos podem doar 1kg de alimento não perecível nos dias 18 e 19, ao chegarem para as atividades do evento. Os participantes das palestras terão direito a certificado.

Faça sua inscrição aqui.

Veja a programação do evento

17 de agosto (a partir de 15h)

Abertura oficial das exposições fotográficas, com duas mostras: exposição foto varal com trabalho dos alunos do curso de Fotógrafo do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e exposição de profissionais paraenses convidados

A data 19 de agosto faz referência à criação do Daguerreótipo — instrumento antecessor às câmeras fotográficas — inventado em 1839. Pelo segundo ano consecutivo, este dia irá oportunizar a aproximação de interessados em fotografia, estudantes e profissionais de referência nesta arte.

Haverá o ciclo de palestras, com mediação do fotógrafo e jornalista Andrey Martins. A primeira ocorrerá às 15h30, com o tema “Como criar uma identidade na fotografia de estúdio”, conduzida por Tereza e Aryanne, profissionais que se destacam na área de estúdio; às 16h30 será a palestra “Como se destacar em fotografia de eventos”, ministrada por Igor Marques; agregando ao assunto, a instrutora do Senac no segmento de beleza, Ana Vieira, falará sobre “Maquiagem HD para fotografia em eventos”; o fotógrafo e filmaker Raphael Macedo fecha a programação, às 19h, com a palestra “Como se destacar na fotografia e conseguir clientes nas redes sociais”.

