O empresário Carlos Santos, juntamente com sua esposa Aline Santos, diretora de A Província do Pará; sua Filha Sandra Santos, diretora das rádios, e Leandro Monteiro, gerente de operações, todos do Grupo Marajoara, e o Excutivo de Comunicaçcão Marketing e Sustentabilidade da Equatorial Pará, João de Deus, firmou o relacionamento entre os dois grupos empresariais para futuras campanhas de esclarecimento ao público acerca dos programas de energia.