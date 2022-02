O espaço turístico Ver-o-Rio está com 80% de suas obras prontas 

Para quem tem o hábito de visitar os pontos turísticos da cidade de Belém já deve ter percebido que o complexo-ver-o-rio está passando por obras de reforma na estrutura, passarelas, recomposição das calçadas com pedras portuguesas, da quadra de areia, do parquinho destinado as crianças, instalação de equipamentos de atividades físicas, pintura geral e novo projeto em Led.

O espaço que fica localizado no bairro do Umarizal, já está com 80 % das obras realizadas, o local recebeu o serviço no dia 15 de outubro de 2021 e está sendo realizado pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb).

O trabalho de revitalização do ponto turístico é demanda apresentada nas plenárias dos bairros que compõem o Distrito Administrativo de Belém (Dabel), no Forúm Permanente de Participação Cidadã Tá Selado e está orçada em R$ 998.565,00.

O Memorial dos Povos Indígenas, construído na área central do Ver-o-Rio, tem sua estrutura arquitetônica que lembra uma oca moderna e que funciona com uma arena teatral para apresentações culturais – teve seu telhado substituído e estrutura reforçada.

“Recebemos a missão de recuperar e modernizar os equipamentos públicos deste espaço, que faz parte da história de Belém. O complexo Ver-o-Rio está recebendo o tratamento que sempre mereceu, por isso estamos diariamente presentes na obra, acompanhando e estimulando os profissionais que oferecem seus talentos para que o espaço seja devolvido à população em sua plenitude”, afirma o secretário de Urbanismo de Belém, Deivison Alves.

De acordo com o titular da Seurb, o espaço turístico ainda receberá um projeto de iluminação em LED, totalmente modernizado e que será um diferencial do Ver-o-Rio.

O ponto turístico que fica localizado às margens da baía do Guajará, já funcionou o Pier da Panair, uma espécie de aeroporto de hidroaviões, com rampa e um hangar, com estrutura para a manutenção dos hidroaviões. Na década de 1929, dele saiam voos diários em hidroaviões, inclusive internacionais.

No ano de 1965, a Panair do Brasil teve as suas operações encerradas e para lembrar a história do local, uma placa no Ver-o-Rio guarda toda essa memória da cidade.

Por conta disso, é grande a expectativa para devolver o complexo á população de Belém, como assim expressou o coordenador municipal de Turismo, André Cunha. “Estamos eufóricos com a aproximação da data de entrega do Ver-o-Rio, totalmente revitalizado para seus moradores e turistas, mais um espaço cultural para realização de diversas programações culturais”.

Foto: Ascom / Seurb