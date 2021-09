O Estado do Pará é o primeiro a impedir a prática de tráfico humano através de equipamentos avançados

Nesta última quinta-feira (02) foram entregues na Segup quatro importantes novos equipamentos que irão auxiliar as ações de combate ao trafico humano das equipes do centro de pericias Renato Chaves(CPCRC) e da Polícia Civil. Essa doação foi feita pela cooperação técnica firmada entre a Segup e a empresa americana The Exodus Road (TER).

A Polícia Civil e o Renato Chaves foram contemplados de forma gratuita com equipamentos de dispositivos israelenses de alta tecnologia que realiza extração, transferência e análise de dados para dispositivos moveis e telefones celulares, e para uso em drones. Os dispositivos será importantíssimos aliados para as investigações e elucidação de crimes, que são bem mais rápidas e eficazes.

O centro de perícias recebeu drones, a serem utilizados pela perícia de engenharia e local de crime, GPS a serem utilizados pela perícia ambiental para marcação de localização exata da perícia para constar no laudo pericial, e decibelímetros, aparelho utilizado nas perícias de ações ambientais, que detectam poluição sonora.

“Nós estamos fazendo mais um importante entrega de equipamentos de ponta, os mais modernos do mundo nessa área, que vão auxiliar nas ações policiais e investigativas em todo Estado do Pará. Mais equipamentos, mais inteligência e mais modernidade para o setor importante da nossa perícia e polícia investigativa no Estado”, destacou o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado.

Foto: Portal Piloto Policial