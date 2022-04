O Evento “Na Praça com Maria” inicia nesta sexta-feira (01)

O Projeto Na Praça com Maria, já está com programação marcada para iniciar nesta sexta-feira (01). Serão dois dias de evento, sexta (1) e sábado (2). Na sua 3° edição, a programação vai trazer estilos musicais variados, com as presenças da banda da Guarda Municipal de Belém, Sandro Sandim e Grupo Esperança.

No sábado (2) será a vez da Carmem Peniche e Banda Fruta Quente. As apresentações são sempre a partir das 19h, na Praça Santuário. Além das apresentações o evento também vai trazer a presença da imagem peregrina no altar central da praça Santuário. Cada show terá uma duração de cerca de uma hora, com muita MPB, música regional e músicas marianas.

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré estará no altar da praça aberta para visitas durante os dois dias de evento. “Este evento já faz parte do calendário oficial do Círio, e mais uma vez contamos com a presença das famílias para duas noites muito agradáveis, com música boa, diversão para as crianças e lanches diversificados. Também é uma oportunidade para estar mais próximo da Imagem, fazendo suas orações, e participar da adoração ao Santíssimo, na capela Mãe da Eucaristia”, ressalta Sérgio Reis, diretor de Arraial e Arrecadação, da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

O cantor e compositor Sandro Sandim, já tem uma longa trajetória que já soma quase 20 anos de carreira, ele começou em Afuá, cidade no arquipélago do Marajó. Já foram 3 CDs lançado no estilo voz e violão, e um autoral intitulado “O Tempo”, gravado na capital baiana. Mesmo tendo a MPB como reportório favorito, Sandro ficou conhecido como um artista que toca de tudo, e ele garante que é esse o tom que o show terá.

Banda Fruta Quente

A Banda Fruta Quente, vai comemorar em junho 32 anos de carreira, no sábado ela irá se apresentar para o público presente, a banda foi convidada pela DFN, na qual já participou do Arraial do Círio, e este ano voltam com um show inédito na Concha Acústica.

“Vamos apresentar um repertório dançante, romântico, com músicas dos seis álbuns que a banda já gravou e sempre muito alegre, com a interação do público. Tocar de frente para a Basílica, com a Imagem de Nossa Senhora bem perto, vai ser uma emoção muito grande para todos da banda”, pontua o baterista JF Cowboy.

A banda também é composta por Otávio Gorayeb na percurssão, Augusto Baboo no baixo, Jeremias Progênio na guitarra, Rhicky Sandres nos teclados, e Heraldo Ramos e Ricardo Tavares nas vozes.

Todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 serão cumpridos. Para o público presente é obrigatório o uso de máscara.

Serviço

Projeto Na Praça com Maria – 3ª edição



Data: 01 e 02 de abril



Onde: Praça Santuário



Sexta, dia 01

19h – Banda da Guarda Municipal de Belém

20h – Sandro Sandim

21h – Grupo Esperança

Sábado, dia 02

19h – Carmem Peniche

20h – Banda Fruta Quente



Presença da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré e Adoração ao Santíssimo, na Capela Mãe da Eucaristia, abaixo do Altar Central da Praça Santuário.



Entrada gratuita

Fotos: Divulgação Arquivo DFN e Fruta Quente