O Exército está com processo seletivo aberto para militares voluntários temporários

O Exército Brasileiro da 8ª Região Militar, comando militar do Norte, está com inscrições abertas gratuito até o dia 21 de agosto, para o processo seletivo para militares voluntários temporários nos estados do Pará, Amapá e Maranhão.

As vagas são para ocupar os cargos nas modalidades de oficiais ( ensino superior), sargentos (ensino médio /técnico) e cabos ( ensino fundamental), de diferentes áreas.

Aqueles que forem concorrer para área de oficial, precisa no mínimo ter bacharelado. Já para sargento, precisa possuir curso técnico, e para cabo, precisa ter o ensino fundamental e o curso profissionalizante da área que o habilite para se inscrever. Todos os cursos devem ser reconhecidos pelo MEC.

Sobre o processo seletivo, não há, por parte do Exército Brasileiro, obrigatoriedade de convocação de todas as especialidades previstas nos editais de convocação ou o compromisso quanto à incorporação dos inscritos.

A aprovação assegura, apenas, a expectativa de direito à designação e incorporação. A efetiva contratação é condicionada à existência de vaga, de acordo com a necessidade de militares temporários nas Organizações Militares do Comando Militar do Norte.

Faça aqui sua inscrição

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil