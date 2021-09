O Faxinildo do Programa Do Ratinho Está em Belém para apresentar um espetáculo pelo Circo Astro

O humorista Marcelino Leite da Silva Junior, mas conhecido como o Faxinildo do programa do Ratinho, está na capital Paraense, deste quinta-feira (23) na qual vai apresentar um espetáculo com muita brincadeira, piada e música no Circo Astro.

Ao chegar à cidade por volta das meio-dia, desceu direto para o Ver-o-Peso onde almoçou um delicioso peixe, na companhia do proprietário Paulo Marcio e equipe, na qual foi recepcionado ao chegar na cidade.

O Faxinildo surgiu na época em que o Marcelino (Faxinildo) trabalhava no quartel como faxineiro, então resolveu usar o nome do amigo Nildo, na qual foi uma homenagem, que unindo o nome a antiga profissão ficou, Faxinildo.

São cerca de 17 anos na pele de o Faxinildo, que surgiu no programa do comando maluco do Beto Carreiro, na época o Faxinildo tinha apenas um bordão “ você vai vê, você vai vê” com o sucesso do personagem, foi necessário criar um nome, para as pessoas identificar quem era o personagem e assim todos conheceram o Faxinildo, que por onde passa, deixa a sua alegria contagiante e simpatia espalhado por todos os lados.

A apresentação do humorista acontece às 19h desta sexta-feira (24), e no sábado as 18h, ja no domingo será no horário das 20h. O Circo fica localizado no estacionamento da Basílica de Nazaré. Os ingressos estão custando R$ 30,00 reais para crianças, R$ 40,00 reais para adultos, e R$ 50,00 reais para O Público Vip.

Foto e Vídeo: Júnior Campos

Jornalista: Marina Moreira