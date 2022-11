O Festival Pan-Amazônico de Cinema começa nesta quinta em Belém

O Cine Líbero Luxardo, vai sediar o Festival Pan-Amazônico de Cinema entre os dias 10 e 20 de novembro. O Amazônia FIDOC 2022 terá atividades gratuitas, como mostras competitivas, debates, oficinas, workshops e masterclasses.

O Festival acumulou um acervo de mais de dois mil filmes nas suas últimas sete edições. A abertura oficial será no Cine Líbero com a exibição do filme “Noites Alienígenas” de Sérgio de Carvalho, às 18h30. O tema da edição deste ano é “O cinema de todas as Amazônia na luta pela floresta em pé” e contará com quatro mostras competitivas, com cerca de 35 filmes e videoclipes com obras de 14 artistas.

Além disso, o Festival terá seis oficinas gratuitas, três delas na Casa das Artes, e também haverá o lançamento de filmes e o 1° Fórum de Cinema das Amazônias, com acadêmicos e realizadores de cinema. A diretoria do festival Zienhe Castro disse que a edição de 2022 teve um recorde de inscrições, com quase 900 obras.

Confira a programação completa

SERVIÇO

Festival Pan-amazônico de Cinema – Amazônia FIDOC 2022

Data: 10 a 20 de novembro

Locais: Cine Líbero Luxardo, Centur, Avenida Gentil Bittencourt, 650 – Nazaré

Casa das Artes, Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236 – Nazaré

Imegam: Cem Pilum: A história do dilúvio | Brasil – PA | 8′30″ | Direção: Thiago Morais.jpg