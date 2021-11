O FILHO PRÓDIGO

A parábola do filho pródigo é um clássico dos ensinamentos de Jesus e um clássico da literatura cristã. O pródigo representa cada uma daqueles pessoas que preferem viver longe de Deus, o pai, e “curtir” os prazeres do mundo. De acordo com as normas da antiga aliança, o filho mais novo tinha direito a um terço da herança de seu pai. Assim como nos nossos dias, a herança poderia ser dividida antes do falecimento do pai, desde que ele concordasse. Perceba que após receber sua parte na

herança ele partiu para bem longe de tudo o que podia lhe lembrar alguma autoridade. Para longe do seu Deus e dos seus pais, o seu único compromisso era o de satisfazer o seu ambicioso desejo de pecar. Embora o exemplo do pródigo reflita de alguma forma, outras duas parábolas, ele possui uma particularidade. A ovelha perdida e a dracma, precisavam ser procuradas exteriormente. No caso do filho pródigo, ele perdeu-se dentro de si mesmo.

O FILHOO PRÓDIGO. Ele refletia sobre o conforto e o cuidado da casa de seu pai. Porém, o que mais ele ansiava era por paz. Isso produziu conversão. Mudança de direção. O jovem que prosseguia a passos largos o caminho da perdição, quer voltar para casa do pai (Lucas 15.18,19). Essa disposição confirma o sentimento de profundo arrependimento. Seu desejo de voltar e submeter-se a profunda humilhação, são sinais contundentes da mudança de pensamento e caráter. A próxima atitude dele

é voltar para a casa de seu pai. Ele não apenas desejou. Ele fez. E a atitude de seu pai reflete o perdão de Deus, o Seu amor e a Sua compaixão. São tão sublimes que se tornam em escândalo para o homem natural. Ninguém nunca conseguirá compreender essa misericórdia e esse perdão.



O IRMÃO MAIS VELHO. Ao chegar em casa, percebe que há um barulho de festa. E ele não queria nem entrar, com medo de ser verdade o rumor de que seu irmão gastador havia voltado. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão; e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. (Lc 15.26-29). Ele prefere perguntar para um dos servos da fazenda, pois não quer contato com o filho pródigo.

E o “Pai” ainda tenta convencê-lo a participar da festa, a receber o seu irmão arrependido, transformado, perdoado. Mas o irmão mais velho não aceita. Para esse tipo de religioso, que está na casa do Pai mas não conhece o Pai há um ensino poderoso:

E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas; (Lc 15.31). Tudo o que é de Deus é nosso! O reino está preparado para aqueles que esperam pelo reino de Deus, para aqueles que o possuem com todas as suas forças. Um reino que muito em breve se manifestará nas nuvens do céu, conforme Ele prometeu!



O PAI AMOROSO. Esse pai é sensível, aberto, generoso. Ele atende ao pedido de seu filho, dando-lhe antecipadamente a sua parte da herança. O pai não é rancoroso, não é inacessível, ele ouve, e se preocupa com seus filhos. Ele é perdoador, e sente a falta de um dos seus filhos (Lc 15.20). É assim que Deus é! Não é um pai carrancudo, vingativo. Ele não está querendo te punir, ao contrário, Ele está com extrema vontade de sair correndo ao seu encontro, pra te abraçar e te beijar, e dizer “ah

meu filho, quanta saudade! Eu esperei tanto tempo por você, e estive aqui todos os dias! Você é meu filho”. E Ele quer “gritar pra vizinhança inteira poder ouvir”, que o Seu filho pródigo voltou! Pode estar “machucado”, “emagrecido”, mal vestido, mas é Seu filho, e vai ter uma grande festa porque o filho que estava perdido foi achado, o que estava morto reviveu!

Não apenas a Parábola do Filho Pródigo, mas todo o capítulo 15 de Lucas, certamente aponta para o extraordinário amor de Deus. Perceba a alegria do pastor que encontra a ovelha perdida (Lucas 15:6,7); do contentamento da mulher que encontra a dracma perdida (Lucas 15:9,10). Da mesma forma o pai, nessa Parábola do Filho Pródigo, se alegra com o retorno do filho perdido (Lucas 15.23, 24, 32). Perceba uma intensificação na narrativa de Jesus. Primeiro ele fala da ovelha, depois da drácma

e, finalmente, do filho. Podemos aprender muitas coisas com esse ensino do Senhor. A Parábola do Filho Pródigo nos ensina que o Pai busca, traz de volta e se alegra na conversão do pecador operada pelo Espírito. Diante disto, é impossível não perguntarmos: Quem somos nós? Quão perdidos estávamos? Será que merecíamos esse cuidado tão pessoal do próprio Deus? Tudo o que podemos dizer é que Ele nos ama. Ele faz uma festa por nossa causa, mas entenda que isso não é sobre

nós, é inteiramente sobre Ele. Nunca poderíamos ir para casa do Pai sem um caminho que nos levasse até lá. Jesus é esse caminho (João 14:6). Deus te abençoe!