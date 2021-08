O fundador do Telegram critica Facebook e Twitter por censuras

Pawel Durow, fundador do Telegram e da rede social russa VKontakte, criticou o Facebook e o Twitter por conta da censura contra conteúdos ‘falsos’ contra o novo coronavírus. Ele recomendou que é melhor espalhar a verdade do que censurar.

Segundo Durow, os usuários devem ser capazes de decidir por si próprios a respeito do que acreditar. A censura apenas tornaria mais difícil a luta contra notícias falsas. As informações são do portal RT DE.

– Essas medidas tornam a luta contra notícias falsas e conteúdo incorreto um desafio especial. Eles também podem minar fundamentalmente a confiança das pessoas na neutralidade das plataformas de mídia e ameaçar os esforços futuros para combater a desinformação – avaliou Durow.

Em seu canal do Telegram, Pawel também destacou que sua rede social não bloqueia postagens com notícias falsas sobre a Covid-19.

Durante 20 anos de meu trabalho como operador de plataforma de discussão, ficou claro para mim que as teorias da conspiração só ficam mais fortes quando esse conteúdo é removido pelos moderadores. Em vez de acabar com ideias absurdas, a censura muitas vezes torna difícil combatê-las ali sempre será uma estratégia mais eficiente para espalhar a verdade do que a censura.

Fonte: Pleno News

Foto: Divulgação/YouTube