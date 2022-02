O futebol feminino do Projeto Gol do Brasil está com vagas abertas em Belém

O Projeto Gol do Brasil, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), está com vagas abertas para o futebol feminino, destinada a crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos.

As interessadas em fazer parte do projeto, podem se inscrever nas segundas e as quartas-feiras, das 9h ás 15h, na secretaria de estado de esporte e lazer (Seel), em Belém.

São 40 vagas disponíveis, distribuídas por igual para o período da manhã e para o turno da tarde. A iniciativa do projeto tem como objetivo ensinar técnica de esportes, com aulas práticas e teóricas, e promover a prática da cidadania para crianças e adolescentes, de acor5do com a metodologia do CBF Social. O Projeto é voltado a crianças e adolescentes da rede de ensino pública, entre 06 e 17 anos, que residem nos bairros próximos ao Ceju.

Os documentos para apresentar no ato da inscrição, são originais e cópias do RG e CPF do aluno e responsável, certidão de nascimento, comprovante de residência, atestado médico e declaração escolar de escola pública ou de bolsa integral.

As jovens além de praticar o esporte de futebol, também aprendem em aulas teóricas os valores propagados pelo projeto, como as dez habilidades para a vida, estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU).

