O Governo do Estado realiza neste final de semana a 1ª Surdolimpíadas do Pará

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), vai realizar neste sábado a 1ª edição da “Surdolimpíadas”, que tem o objetivo de disseminar práticas inclusivas, enquanto processo educacional, e contribuir para o pleno desenvolvimento dos cidadãos.

Essa será a primeira vez que o estado irá reunir mais de 250 paratletas paraenses em dois dias de competições, que ocorrerão na Usina da Paz Icui-Guajará, em Ananindeua. O projeto que será fixado no calendário esportivo paraense levou em consideração as recomendações do Comitê Internacional de Desportos de Surdos, que valoriza a promoção do esporte para as pessoas com necessidade auditiva.

O Núcleo de Esporte e Lazer da Seduc (NEL) conta com a parceria da Federação Paraense desportiva dos surdos, e inúmeras associações paraenses da categoria para realizar o evento criativo.

As modalidades disputadas serão natação, tênis de mesa, judô, futsal, badminton, voleibol, xadrez, basquetebol e vôlei de areia.

Cronograma:

17/06 Abertura do evento, às 18h

18/06 Competições diversas, de 8h às 18h

19/06 Competições diversas e encerramento, de 8h às 12h

