O Governo do Estado vai apresentar o novo programa “Reforço Escolar” nesta quarta-feira (16) 

Nesta quarta-feira (16), o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e da TV Cultura do Pará, lançam no Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (Centur), o projeto “Reforço escolar”, que faz parte da política de valorização da educação estadual.

A iniciativa faz parte do programa “Todos Juntos pela Educação” e irá ampliar de 4h para 7h horas o período de aulas na programação da TV cultura, de segunda a sexta-feira. É esperado que o projeto beneficie cerca de 300 mil alunos.

O aumento da carga horaria é para o reforço nas disciplinas de português e matemática, trabalhando o aprendizado nas disciplinas básicas. Serão 7h diárias de aulas produzidas pelo Sistema Educacional Interativo (SEI) e transmitidas para todos os municípios do estado.

No evento de lançamento do projeto previsto para acontecer as 17h no Centur, contará com a presença do governador do Pará, Helder Barbalho, e da secretária de Estado de Educação, Elieth de Fatima Braga.

Foto: Marx Vasconcelos / Ascom Seduc