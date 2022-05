O Governo do Estado vai garantir a construção de mais sete creches no Pará

O Governo do Estado vem trabalhando em função das famílias do nosso Pará, um dos exemplos da atuação do Governo é a iniciativa de mais uma construção de sete unidades do programa “Creches Por Todo o Pará”, que funciona em regime de colaboração entre o Estado e as prefeituras.

O Governador Helder Barbalho vai autorizar a imediata construção na tarde desta segunda-feira (9), no Campus Marabá. Os novos espaços de aprendizagem são destinados aos municípios de São Geraldo do Araguaia, Brejo Grande do Araguaia, São Geraldo do Araguaia, São João do Araguaia, São Domingo do Araguaia, Palestina do Pará, Piçarra e Marabá.

Cada uma das unidades escolar estão orçadas em mais de dois milhões de reais, os investimentos são provenientes do Tesouro Estadual. O ato de assinatura de logo mais, soma 69 Ordens de Serviço (OS) assinadas pelo Governo do Estado que permite o inicio das obras de civis.

As creches terão a capacidade para atender 200 crianças, cada uma, de 0 a 5 anos, que será composta por 10 salas de aula, berçário, lactário e toda a estrutura necessária para educação infantil, como área recreativa coberta, brinquedoteca, sala multiuso, auditório e biblioteca.

O novo empreendimento vai garantir 30 mil novas vagas e vai proporcionar a milhares de famílias, mais tranquilidade e segurança para quem depende do espaço para deixar seus filhos para poder trabalhar.

Será mais de R$ 400 milhões do tesouro Estadual investidos na construção de 149 creches em todos os 144 municípios paraenses.

Foto: Ilustração Reprodução / Bruno Cecim – Ag.Pará