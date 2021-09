O governo do Pará incentiva a contratação de jovens aprendiz

O Governo do Pará, em parceria a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), está com uma a iniciativa que visa as empresas a oferecer vagas de emprego no programa jovem aprendiz para pessoas de 14 a 24 anos em situação de vulnerabilidade.

Empresas que recebe algum tipo de benefício fiscal tendem a dedicar 30% das vagas por meio do programa jovem aprendiz. O programa já inseriu cerca de 1.298 jovens em vagas de aprendizagem no trabalho. Em agosto deste ano, um estudo divulgado pelo departamento intersindical de estudos socioeconômicos (Dieesse) mostrou que no primeiro semestre deste ano o estado registrou cerca de 5 mil novas contratações de jovens aprendiz, e que no último 12 meses o Pará preencheu quase 8,5 mil vagas na contratação de jovens.

Foto: Vermelho org

Jornalista: Marina Moreira