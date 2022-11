O grande escritor português José Saramago é homenageado em concerto gratuito no Theatro da Paz

Na noite desta quarta-feira (16), a Orquestra Sinfônica Altino Pimenta (OSAP), da Escola de Música da UFPA (EMUFPA), vai homenagear o centenário português José Saramago em um concerto com entrada franca no Theatro da Paz.

O espetáculo integra a programação oficial da Fundação Josè Saramago, que acontece no Brasil, Portugual e no estrangeiro, José Saramago é considerado um “escritor do mundo”, com presença expressiva em manifestações artísticas, educativas, politicas e sociais com vasta disseminação e efeitos variados.

O espetáculo que inicia às 20h, será regido pelo maestro Miguel Campos Neto. Haverá também apresentação de Dione Colares, da EMUFPA, e o Coro Universitario da UFPA (Coruní), regido pela maestra Cristina Owtake, da Faculdade de Música da UFPA, tam,bém se apresentarão.

Sobre o repertório

O público presente terá a oportunidade de acompanhar obras portuguesas e brasileiras selecionadas sob inspiração do pensamento crítico e humanista de José Saramago, único escritor de Língua Portuguesa agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura. Na ocasião haverá a estreia mundial da obra “A Viagem do Elefante”, de Pierre Thilloy, composta especialmente para este concerto.

Serviço

Homenagem ao centenário português José Saramago

Data: 16/ 11 / 2022

Horário: 20h

Ingressos já estão disponíveis na bilheteria do Theatro da Paz podendo ser adquirido também em formato on-line. Será necessário apresentar o comprovante de vacinação na entrada do espetáculo.

Foto: Reprodução José Saramago