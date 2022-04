O Grupo Mundo Azul vai realizar neste sábado a 1° blitz solidaria em alusão ao dia mundial do autismo

Dia 2 de abril, é o dia Mundial da Conscientização Sobre o Autismo, e para celebrar esta data tão importante, o Grupo Mundo Azul que atua em projetos de inclusão e conscientização sobre autismo, com foco no apoio mutuo, engajamento e voluntariado, advocacy e economiacriativa, vai realizar a blitz solidaria em prol do dia mundial de conscientização ao autismo.

O evento vai ser realizado na Garagem Dr. Moraes, 556, neste sábado (2), onde vai acontecer uma grande ação, com panfletagem e também será aplicados adesivos em veículos como carros e motos, levando assim, informação e conscientização sobre o autismo.

Participe e não fique de fora dessa grande ação.

Foto: Reprodução Instagram