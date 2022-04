O Hangar Centro de  Convenções será reconstruído para retornar as atividades em breve

O Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, vai receber uma reconstrução geral com a conclusão da etapa inicial da obra ainda neste primeiro semestre de 2022. O espaço será reaberto de forma gradativa, possibilitando a retomada parcial da realização de eventos agendados.

O espaço foi cedido durante a pandemia, para abrigar o Hospital de Campanhas, que atendeu pessoas vitimas da Covid-19, onde cerca de 5 mil vidas foram salvas. O objetivo para essa nova fase é preparar estruturalmente o espaço para novamente receber eventos dos mais diversos seções.

O diretor-presidente da Organização Social Pará 2000, que administra o Hangar, Ruan Rocha, considera a execução dos serviços imprescindível para o pleno funcionamento e retorno das atividades do local.

“Esta é uma obra que se faz necessária devido ao desgaste natural de utilização durante quase 15 anos, nos quais o espaço recebeu centenas eventos nacionais e internacionais diversos. Também por ter operado como Hospital de Campanha, fundamental durante os piores momentos da pandemia da Covid-19, quando o Centro precisou de algumas adaptações para receber os pacientes. Será uma ação fundamental para devolver à região Norte o seu maior centro de convenções”, destaca o gestor.

O Hangar foi inaugurado em 2007, om espaço é bastante versátil e pode ser usado para vários seguimentos. No ano de 2019, antes da pandemia, o local recebeu mais de 160 eventos, com um público superior a 340 mil pessoas.

“Sabe-se que a indústria do turismo foi uma das que mais sofreu impactos com a pandemia. Esse esforço é para que, de maneira respeitosa, possamos voltar a acender a economia do estado do Pará, voltando a ser referência em sediar eventos de relevância local, nacional e até internacional, bem como estimular o cenário técnico-científico, de lazer e cultura” complementa Ruan Rocha.

Para o segundo semestre deste ano, já estão previstas mais de 30 programações. Entre eventos já confirmados e os em negociação, além dos eventos sociais, estão congressos, feiras e shows.

Sobre a área externa do Centro de Convenções, será instalado uma obra tridimensional cinética, resultado do edital “Prêmio de Arte Pública Marco Simbólico da Luta pela Vida”,que será uma homenagem aos profissionais de saúde e ás vitimas que partiram em virtude da doença, iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

O ano mal trocou de semestre, e já tem previsão de eventos em 2023, até o momento a realização de mais de 30 eventos. Interessados em locar o espaço, o setor comercial do hangar está a disposição para os interessados em locar o espaço.

O atendimento é realizado de segunda a sexta, de 8h as 17h, no setor administrativo do Hangar Confecções e Feiras da Amazônia.

Foto: Oswaldo Forte / Para2000