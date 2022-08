O Hangar volta a receber a Feira do Livro em Belém

O Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia, situado em Belém, local onde tradicionalmente era realizado a Feira do Livro, vai voltar a receber o evento. No ano de 2021, devido ás restrições da pandemia da covid-19, o ginásio do Mangueirinho foi quem realizou a programação.

Durante a pandemia, o Hangar foi cedido como hospital de campanha no combate a covid-19, na qual acolheu pacientes moradores da capital paraense e também do interior do estado, um total de 7.388 pacientes, quase cinco mil vidas foram salvas. Em outubro de 2021 o hospital de campanha encerrou suas atividades.

Este ano será a 25ª edição da feira Pan Amazônica do Livro e das Multivozes, que já tem data marcada para acontecer, a previsão é que a programação ocorra do dia 27 de agosto ao dia 4 de setembro.

Todo ano a Feira escolhe alguma personalidade para homenagear, este ano os homenageados da vez será a cantora, compositora e poetisa, Dona Onete e o escritor e jornalista Edyr Augusto Proença.

Foto: Bruno Cecim/Agência Pará

Jornalista: Marina Moreira