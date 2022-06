O HGT vai promover a “ I Feira da Gestante” na próxima sexta-feira (24)

Na próxima sexta-feira (24) o Hospital Geral de Tailândia (HGT) irá realizar a “ I Feira da Gestante ” para comemorar os cinco anos do projeto “Laços de Amor”, que vai reunir as futuras mamães.

O evento vai ser realizado na área arborizada do jardim no HGT, onde será disponibilizado serviços de beleza, serviços de cabeleireiro, book de fotos das grávidas para levarem como recordação, além de estandes que serão montados para esclarecimentos de dúvidas sobre a gravidez.

O Projeto “Laços de Amor” tem a finalidade de fortalecer os vínculos entre as gestantes e a equipe multiprofissional da unidade hospitalar, transmitindo mais segurança na assistência em obstétrica antes, durante e no pós-parto das mães. A iniciativa conta com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde e é conduzida pelo Grupo de Trabalho de Humanização (GTH).

Fotos: Reprodução / Divulgação