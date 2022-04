O HMUE promoveu uma oficina de doces para crianças em tratamento oncológico

Na última semana, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) proporcionou um momento delicioso para as crianças e adolescentes que estão em tratamento oncológico na capital paraense.

A Oficina “Um Doce Com Afeto”, realizado na Casa Ronald McDonald, instituição sem fins lucrativos, foi realizada por profissionais do Setor de Nutrição e Dietética (SND) do hospital, que pertence ao Governo do Estado e é gerenciado pela Pró-Saúde.

Foto: Divulgação

A iniciativa reuniu pacientes e acompanhantes em um ambiente lúdico e de aprendizagem que celebrou o Dia da Saúde e Nutrição, em que os pequenos criaram pirulitos e ovos de Páscoa com frutas.

A ação social desenvolvida pelo Hospital Metropolitano integra um calendário de atividades externas realizadas por equipes da unidade, que inclui ações como o auxilio aos promesseiros do Círio de Nazaré, instrução de saúde em escolas e unidades básicas de saúde e o Projeto “Direção Viva”, que orienta motoristas sobre trânsito seguro.

Foto: Divulgação