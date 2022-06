O Hospital de Altamira vira cenário para oficializar o amor de uma paciente e seu noivo

O Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira, foi cenário para oficializar o amor, isso porque Sulamita Pereira, de 57 anos conseguiu realizar o sonho de se casar com o amor da sua vida, José Viana.

Sulamita está internada no Hospital desde o dia 13 de junho, onde a paciente está passando por tratamento de uma pancreatite. A cerimonia contou com a ajuda da Prefeitura de Altamira, que acionou o HRPT, após descobrir que o noivo José, iria participar do casamento comunitário sem a presença da sua amada. E quem estaria lhe representando fisicamente na cerimônia seria sua cunhada, já que a paciente se encontra no hospital.

Após ser acionado, o Hospital do Governo do Estado montou uma força tarefa, em poucas horas, preparou a ala de clínica cirúrgica para um momento especial, que contou com a juda do Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) e do serviço de Pastoral da Saúde, e assim o espaço foi estruturado para a celebração.

Sulamita e José fazem parte dos 100 casais que oficializaram a união em matrimonio, por meio do Projeto Bem Casados, neste ultimo final de semana dia 25, em parceria com a prefeitura de Altamira, por meio da secretaria municipal de Assistência e Promoção Social (Semaps) com o Governo do Pará.

Foto: Comunicação Pró-saúde