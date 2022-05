O Hospital Geral de Tailândia realiza ações de prevenção de acidentes de trânsito

O Hospital de Tailândia (HGT), em parceria com o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) realizou nesta terça-feira (24), e também irá dar continuidade nesta quarta-feira (25), ações de sensibilização junto aos usuários e colaboradores nas dependências da unidade hospitalar. O evento vai ocorrer durante dois turnos, um no horário das 9h e as 15h. A iniciativa tem como objetivo levar informações com o tema “ Maio Amarelo, atenção pela vida”.

O Maio Amarelo foi criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), em 2014. A campanha deste ano busca chamar atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no transito, em Tailândia, registrado pelo setor de estatística do HGT.

A unidade hospitalar contabilizou em 2021, cerca de 2.000 casos, entre acidentes com moto, bicicleta, carro e atropelamento de pedestres. Já nos primeiros quatro meses deste ano, 538 usuários estavam envolvidos em acidentes no trânsito que foram assistidos no HGT.

Cerca de 1.600 pessoas passaram pelo transtorno de acidentes com moto no ano de 2021. Já em 2022, este tipo de acidente já chega a 468 envolvidos. No ano passado, o acidente com maior registro foi o de atropelamento, com cerca de 200 indivíduos.

