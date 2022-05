O Hospital Materno-Infantil de Barcarena recebe título importante do Ministério da Saúde

Nesta sexta-feira (20) o Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB) vai receber do ministério da saúde, o título de Hospital Amigo da Criança. O Hospital será o primeiro da região do Baixo Tocantins a receber este título. Na relação geral do MS, a maternidade é o 11° hospital a obter o título no Estado do Pará.

A certificação é concedida as instituições que se dedicam a cumprir os dez passos para o sucesso do aleitamento materno instituídos pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A conquista do título foi conquistada a pós o HMIB passar por processos de capacitação e avaliação ao longo de seus quase três anos de funcionamento e, nesta semana, foi aprovado pelo Ministério da Saúde, que enviou representantes á unidade.

Foto: Reprodução prosaude.org