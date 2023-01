O Hospital Metropolitano de Ananindeua está com vagas abertas de emprego

Para quem pretende começar o ano trabalhando, então é bom ficar de olho na oportunidade do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, que está com vagas abertas para enfermeiro da qualidade, jovem aprendiz e auxiliar de manutenção. Interessados devem enviar o seu currículo, apenas pelo e-mail: rh1.hmue@indsh.org.br. O prazo é até o dia 16 de janeiro. Também podem se candidatar Pessoas com Deficiência (PcD).

Para se candidatar a vaga de enfermeiro da qualidade, os candidatos precisam ser graduados em enfermagem, ter registro do Conselho Regional de Enfermagem (Coren) ativo, além de experiência em gestão da qualidade, de indicadores e de gerenciamento de riscos. É desejável ter pós-graduação em gestão da qualidade, hospitalar ou áreas correlatas.

Já para a vaga de auxiliar de manutenção, é necessário ter experiência com manutenções preventivas e corretivas prediais, de máquinas, mobiliários e equipamentos, além de ensino médio completo. É desejável ter o curso NR-10, de segurança em instalações.

Já para os interessados na vaga de jovem aprendiz, é imprescindível ter o ensino médio completo ou estar cursando.

Todos os currículos passarão por triagem de acordo com os critérios do Setor de Recursos Humanos (RH) da unidade, e os selecionados serão contados para a realização das próximas etapas do processo, como, por exemplo, provas e entrevistas.

Estrutura – Pertencente à rede de saúde pública do Governo do Pará, o Hospital Metropolitano é referência no tratamento de pessoas vítimas de traumas de altas complexidades. A unidade dispõe de leitos nas especialidades de traumatologia, cirurgia geral, neurocirurgia, clínica médica, pediatria e cirurgia plástica – exclusiva para pacientes vítimas de queimaduras -, além de leitos de Terapia Intensiva (UTI).

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira