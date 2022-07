O Hospital Regional de Marabá está com inscrições abertas para o Programa de Voluntariado

A partir desta quinta-feira (14), o Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), localizado em Marabá, abre as inscrições para os interessados em participar do Programa de Voluntariado.

O objetivo é promover interação com a comunidade local, a valorização e crescimento de todos os participantes e usuários do serviço, baseados na humanização, um dos princípios da entidade. Os voluntários podem atuar diversas áreas, nas quais destacam-se a visita religiosa, apoio á brinquedoteca, contação de histórias, interação musical, animadores e palhaços, cuidados com a beleza, além de oficinas de pintura e artesanato.

Podem se inscrever no programa de voluntariado pessoas a parti de 16 anos de idade e possuir carteira de vacinação com o mínimo de três doses da vacina contra a covid-19. Além disso, menores de 18 anos também precisam de autorização do responsável legal.

A iniciativa havia sido suspensa no mês de abril de 2019 devido a pandemia, mantendo somente atividades realizadas á distancia, com os membros já cadastros no programa. E agora retomou o voluntariado presencial na unidade no mês de junho.

As inscrições para fazer parte da equipe de voluntariados podem ser realizadas pelo site www.prosaude.org.br/programa-de-voluntariado/

Foto: Divulgação