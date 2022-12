O Hospital Regional de Marajó continua recebendo alimentos e brinquedos para o natal

O Hospital Regional do Marajó (HRPM), em Breves, localizado no sudoeste marajoara, está realizando o 13° Natal Solidário, onde são arrecadados alimentos não perecíveis e brinquedos novos até o dia 22 de dezembro.

A iniciativa é dos funcionários do Hospital que há 13 anos, reúnem-se para promover um Natal mais feliz e fraterno para pacientes internados na unidade hospitalar e também para famílias ribeirinhas do município de localidades próximas. A entrega das doações recebidas, serão entregues no dia 23 de dezembro.

A atividade é organizada pelo Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) do Hospital Regional do Marajó, que vem promovendo diversas ações para conseguir recursos e comprar os produtos que serão doados.

Ao longo dos doze anos de campanha foram arrecadados 37.221 kg de alimentos não perecíveis e 7.580 brinquedos. Atualmente a campanha continua com as ações do GTH. Uma caixa de doações foi decorada e instalada na Recepção, para recebimento de brinquedos e alimentos. Os donativos serão entregues na Sala do Serviço de Atendimento ao Usuário, de segunda a sexta-feira, das 08 às 16 h.

O Hospital Regional Público do Marajó integra a rede de saúde do Governo do Pará. A unidade presta assistência de média e alta complexidade para aproximadamente 300 mil habitantes do sudoeste marajoara, que compreende os municípios de Breves, Anajás, Bagre, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel.

Serviço: Informações sobre as doações pelo WhatsApp (91) 99324-6577 ou (91) 98062-2726. Falar com Danielle Barbosa. O HRPM fica na Avenida Rio Branco, nº 1.266, no bairro Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (91) 3783.2140 / 3783.2127.

Foto: Divulgação