O Hospital Regional do Baixo Amazonas retoma as atividades

O Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) localizado em Santarém retomou as atividades de estágio curricular para estudantes de medicina. Foram dois períodos de suspensão das atividades de ensino e pesquisa por conta da pandemia da covid-19, agora os estudantes poderão retomar suas atividades de estágio.

Desde de 2011 o regional baixo amazonas vem contribuindo com a formação de novos profissionais em convenio com a universidade estadual do Pará(UEPA), de 2013 até julho de 2021 foram recebidos pelo HRBA 16.185 estudantes para desenvolver as atividades curriculares.

“O estágio curricular obrigatório é a oportunidade que os alunos de diversas áreas de formação têm para colocar em prática o que aprenderam na teoria na universidade. O HRBA, tem se tornado o principal campo de estágio na formação de novos profissionais para a região, não só na área da saúde”, pontuou a coordenadora de Ensino e Pesquisa, Claudiléia Galvão.

O diretor do hospital Hebert Moreschi salienta que o desenvolvimento da saúde na amazonia ainda é um grande desafio, sendo um dos motivos a falta de profissionais suficientes para atender toda a demanda da região.

“O HRBA além de levar assistência segura e de qualidade, de média e alta complexidade, também assume a posição de ser um hospital formador de profissionais, um hospital que tem programas de estágio, de residência médica e multiprofissional, que desenvolve centenas de profissionais que permanecem atuando na nossa região. Essa é a nossa missão. Assim, garantimos o futuro da saúde na nossa região com profissionais qualificados para atender nossa população”, afirma Moresc

O Regional do Baixo Amazonas faz parte da rede pública de saúde do Estado do Pará, sendo referência de média e alta complexidades para um público estimado de 1,3 milhão pessoas em 30 municípios.

Foto: Pró-Saúde