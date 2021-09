O HRBA promove campanha alusivo ao mês Setembro Verde

Setembro Verde é o mês que busca conscientizar e sensibilizar a população sobre a importância dos transplantes de órgãos. Sendo assim o Hospital Regional Do Baixo Amazonas (HRBA), localizado em Santarém, realiza nesta quarta-feira (1) no auditório da unidade, a abertura da campanha Setembro Verde, com o tema :” Converse com sua família. Doe órgãos. A vida precisa continuar”, promovida pela Organização De Procura De Órgãos (OPO Tapajós), que atua no hospital.

O Regional Baixo Amazonas é habilitado desde 2012 pelo ministério da saúde para a captação múltipla de órgãos, na qual também é credenciada para realizar transplantes de rins desde novembro de 2016. Até o momento já foram realizados 62 transplantes de rins, 36 foram de doares vivos e 26 de doadores que vieram a óbito. A campanha se estenderá até o dia 30 de setembro na qual contará com diversas atividades.

Foto: Pró Saúde