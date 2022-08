O HRBA realiza ações de conscientização sobre o aleitamento materno no Agosto Dourado

O Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) localizado em Santarém realiza ações de conscientização, durante o agosto dourado, mês dedicado á promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno.

A campanha Agosto dourado foi criada em 1992 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. O Ministério da Saúde (MS) também escolheu agosto como o mês do Aleitamento Materno.

Todos os anos um tema especifico é trabalhado, para este ano de 2022 o tema do agosto dourado será fortalecer a amamentação educando e apoiando.

O Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), está promovendo palestras, exposição de fotos de mães amamentando, distribuição de laços dourados e cartilhas de orientação, voltadas para a conscientização de usuárias e colaboradoras da unidade.

De acordo com a nutricionista da UTI Neonatal do HRBA, Thaís Maia, o leite materno é o principal aliado na recuperação desses bebês. “É um alimento considerado padrão ouro de nutrição de crianças de zero até seis meses de idade, porque nele existem nutrientes que não são encontrados em fórmulas artificiais, sem contar a lista de benefícios para o bebê e a mãe”.

A amamentação com leite materno proporciona o fortalecimento da imunidade do recém-nascido, previne doenças crônicas no futuro como por exemplo a obesidade, diabetes e hipertensão, previne infecções, estimula o desenvolvimento neurológico e proporciona benefícios para as mães, entre eles “menor risco de adquirir câncer de ovário e mama e auxilia na perda de peso pós-parto”, explica a nutricionista.

O Hospital Regional do Baixo Amazonas é referencia para 1,4 milhão de pessoas residentes em 30 municípios das regiões do Baixo Amazonas, Tapajós e Xingu. A Unidade possui 19 leitos de UTI Neonatal e uma sala de coleta de leite.

No ano de 2021, a sala de coleta de leite do regional registrou um volume de 135 litros de leite materno ordenhado. Já neste primeiro semestre de 2022, já são 58 litros. Hoje o hospital está com 12 pacientes sendo alimentados com leite materno, seja por sucção direta no seio materno ou por sonda orogástrica.

O HRBA é reconhecido como um dos melhores hospitais públicos do Brasil, o hospital tem a mais alta certificação nacional, ONA 3 (Organização Nacional de Acreditação). A certificação assegura o padrão de segurança e qualidade no atendimento aos usuários do Sistema único de Saúde (SUS).

Fotos: Comunicação HRBA