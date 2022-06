O HRPM está com inscrições abertas para vaga de eletricista

O Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), situado no município de Breves, no sudoeste marajoara, está com inscrições abertas para contratação de eletricista, o processo seletivo é preferencialmente para Pessoa Com Deficiência (PCD).

Um dos requisitos para participar do processo seletivo são o ensino médio completo, também é desejável possuir vivência em processos e rotinas de instalações e manutenção corretiva e preventiva em elétrica.

Os candidatos, além de residir no município de Breves ou ter disponibilidade para mudança, devem possuir cursos complementares de eletricidade predial e NR-10. E também experiencia mínima de 1 ano.

Interessados devem enviar seus currículos para o e-mail:seleção.hrm@indsh.org.br, até sexta-feira (3). Os candidatos que tiverem seus currículos aprovados nessa fase serão contatados pelo setor de recursos Humanos (HR), que informará local, dia e hora da realização das provas e entrevistas.

Sobre o Hospital

O Hospital Regional Público do Marajó (HRPM) integra a rede de saúde do Governo do Estado. A unidade presta assistência de média e alta complexidades para aproximadamente 300 mil habitantes do sudoeste marajoara, que compreende os municípios de Breves, Anajás, Bagre, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel.

Foto: Reprodução /Africa Studio / Shutterstock.com