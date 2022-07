O HRSP dá dicas de como se prevenir da conjuntivite nesta época mais quente do ano

Nesta época do verão, no Estado do Pará, mesmo com muitas pessoas saindo da cidade e preocupadas em saber qual será o próximo destino das férias, outra preocupação que também deve acompanhar os viajantes, é com a saúde.

De acordo com o Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, o calor, o suor e o tempo seco do verão amazônico criam condições que contribuem para o surgimento e a propagação da conjuntivite.

A doença ocorre quando há inflamação da “conjuntiva”, tecido que recobre a porção branca dos olhos. Um dos sintomas mais comuns são vermelhidão, lacrimejamento, pálpebras inchadas, sensação de areia ou discos nos olhos, secreção, coceira, entre outros.

“Durante o verão aumentam os casos de conjuntivite, pois mais partículas ficam suspensas no ar, irritando os olhos e colaborando com a entrada de microrganismos. Além disso, há o maior contato entre as pessoas nas piscinas, parques e praias, o que facilita a transmissão, principalmente por conta da areia e da água que podem estar contaminadas”, ressalta, o oftalmologista.

A conjuntivite pode ser de origem viral, bacteriana ou causada por episódios alérgicos. Entre os casos a mais comum é a viral, que tem duração média de sete dias e, de acordo com o oftalmologista, existem maneiras de agir que podem ajudar na recuperação. Uma delas é utilizar o soro fisiológico gelado nos olhos, compressas frias sobre as pálpebras e o uso de colírios específicos, conforme prescrição médica.

Veja algumas dicas sobre como evitar a conjuntivite

•Ao nadar em piscinas, se possível, use óculos de natação para se proteger de bactérias e outros microrganismos presentes na água;

• Evite coçar os olhos, mesmo que as mãos estejam limpas, pois pode causar irritação e facilitar a entrada de microrganismos;

• Lave as mãos frequentemente ou as higienize com álcool 70%, especialmente quando frequentar espaços públicos;

• Nunca compartilhe itens pessoais, como maquiagem, travesseiros, óculos e toalhas de mão e rosto.

