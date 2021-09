O Incra entrega verba para melhorar condições nos municípios do Estado do Pará

O atual superintendente regional do Incra, Neil Duarte de Souza junto com o Deputado federal Éder Mauro que através de uma emenda parlamentar de bancada, trouxe para o estado do Pará R$ 9.600.00 (nove milhões e seiscentos reais) que contemplara 10 municípios do estado.

Os Prefeito do município de Limoeiro do Ajuru, Alcides Abreu Barra, e o Prefeito do município de Baião, Dr Loca, assinarão o convênio para poder contar com a verba que irá contribuir no trabalho das vicinais, que são de suma importância para que as pessoas possam trafegar nas ruas adequadamente enquanto a sua estrutura.

“Foram encaminhados 9 milhões de reais que atendera 10 municípios que estão passando por problemas no recebimento de água, poço caixa d’água, então esse convenio conta com essa verba pra já iniciar os trabalhos e socorrer as pessoas que mora nestas vicinais” pontuou o deputado federal, Éder Mauro.

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) tem como papel realizar a reforma agraria, manter o cadastro nacional de imóveis rurais e administrar as terras públicas da União. “Hoje nós temos nossos assentamentos que foram criados para trabalhar na nossa terra, o agroextrativista, a pecuária e todo tipo de trabalho na terra que precisa das políticas públicas, pontuou o superintendente do Incra, Neil Duarte.

A atuação do Incra no estado do Pará já entregou recentemente 50 mil títulos de documentos titulatório em Marabá que contou com a presença de vários deputados e senadores, incluindo o deputado federal Éder Mauro. “Estamos viajando pelos municípios e acabamos de vir de capitão poço onde entregamos quase 100 títulos de terra, quando você entrega o título você ajuda o município com ICMS” concluiu o superintendente do Incra, Neil Duarte.

O Prefeito de Limoeiro do Ajuru, Alcides Abreu Barra, esclareceu a importância de seu município ser contemplado com as emendas, “O município que é de 80% de zona ribeirinha precisa muito desse apoio que estamos recebendo, e essas emendas vão beneficiar muitas famílias do município” afirmou o prefeito.

O Prefeito do município de Baião, Dr.Loca também deixou seu recado sobre a importância das emendas, “O Baião é o município que está em calamidade pública, com atraso de folhas, saúde precária, ruas e estradas destruídas, e agora vamos reconstruir o município de Baião para que possamos trazer dignidade e cidadania para o povo” relatou o prefeito.

Foto e Fonte: Junior Campos

Jornalista: Marina Moreira