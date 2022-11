O inverno Amazônico vai se aproximando e Belém se prepara para iniciar Operação Inverno 2023

Nesta quinta-feira (10), a Prefeitura de Belém inicia os serviços e ações da Operação Inverno 2023. A ação começa a partir das 11h, no canal da avenida Generalíssimo Deodoro esquina com a rua engenheiro Fernando Guilhon, no bairro da Cremação, quem tomará a frente será a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan).

Com o inverno amazônico se aproximando, as ações serão reforçadas e intensificadas com uma frente que conta com 768 trabalhadores e 66 máquinas e equipamentos como escavadeiras hidráulicas, retroescavadeiras, guindastes hidráulicos, guindastes americanos e caçambas trucks.

Foto ilustração Reprodução: defesacivil.belem