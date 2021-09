O jovem cientista pesquisador de asteroide foi inserido no programa de estagio em Belém

O jovem Antony Sena, de 14 anos, que descobriu três asteroides, por meio do programa caça asteroides, e recebeu um certificado da administração nacional de aeronáutica e do espaço (NASA), agencia nacional do governo federal dos estados unidos, recebeu nesta ultima quinta-feira(16) uma homenagem na qual o inclui no programa de estagio da prefeitura de Belém.

O jovem teve um encontro junto com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues que destacou a importância de incluir o jovem pesquisador no programa de estágio, na qual o empenho da prefeitura de Belém é fortalecer uma força nas escolas públicas municipais e entre educadores e educando.

O estado do Pará vai participar pela primeira vez do concurso NASA Space Apps Challenge, que possui 26 desafios que aborda problemas sociais como desmatamento, alagamento e outros. O jovem Antony e mais outros estudantes do Pará vão participar no mesmo grupo, onde vão apresentar uma ideia utilizando-se do caroço de açaí para impedir os alagamentos sofridos na região.

Foto: Marcos Barbosa