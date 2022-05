O que é a Vida Eterna? Todos podem ter acesso a essa vida que a Biblia relata? Como conseguir?

Onde se adquire? É possivel comprar seu passaporte para a Eternidade? Afinal o que é necessário atualmente fazer para ter a certeza de Salvaçao e de sua eternidade com Cristo?

O QUE HEI DE FAZER PARA HERDAR A VIDA ETERNA? A pergunta sugere que possa haver alguma

conduta que dependa de nós para conquistarmos a eternidade ao lado de Jesus. Voce ja fez essa

pergunta? Já passou por seus pensamentos a angustia de nao conseguir cumprir todos os detalhes

da biblia, para ser salvo? Tem algo que dependa de voce? Pense nisso A SALVAÇAO NAO TEM A VER

COM QUE VOCE POSSA FAZER, MAS SOBRE O QUE ELE FEZ.

O QUE JESUS FEZ MOSTRA O QUE EU SOU E O QUE ELE É. (v.20 e 21) A Lei dada a Moises é citada

por Jesus e ela veio para mostrar os pecados da humanidade e acima de tudo a impossibilidade de

salvar a si mesmo. Jesus alerta aquele jovem que a religiosidade nao pode salvar. Qual sua opiniao

sobre esse diálogo entre Jesus e o jovem rico sobre o cumprir preceitos legais e religiosos e servir a

Deus através do amor ao proximo?

O QUE CABE A MIM FAZER? O quanto eu estou disposto a fazer diante do que eu realmente quero,

as vezes queremos algo mas não estamos disposto a tudo para conquistar. A Palavra de Deus nos diz

em João 3.16 : ”… para todo aquele que nele crer…”. Crer é acreditar , é necessário crer em Jesus,

estar disposto ou não a seguir Jesus. O jovem rico fica num grande dilema… querer a vida eterna

(seguir Jesus) e abrir mao de suas vontades, de sua religiosidade, de suas riquezas terrenas. No

exemplo de Jesus vemos alguém decidido e resoluto em agadar a Deus. Jesus deu sua vida pela

humanidade para agradar a Deus e devolver os homens ao seu Criador. Jesus precisou de foco,

determinaçao e disposiçao pra enfrentar tudo. E voce? Está disposto a seguir Jesus e herdar a Vida

Eterna

Não há nada que o Homem possa fazer de bom, em seu favor para herdar a Vida Eterna. Jesus pagou o alto preço para que a única maneira de chegarmos a Eternidade com Deus fosse realizada. Ele e só Ele é esse Caminho. É necessário somente crer em suas Palavras e experimentar o seu amor. Não tema seguir os passos de Jesus, ainda que isso pareça com aparentes perdas, vai valer a pena. Confie, creia, se entregue. Jesus já fez tudo por você, apenas o aceite e tenha a vida eterna hoje, aqui e agora.