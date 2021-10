O lançamento da Copa Verde foi realizado na noite desta terça-feira no Mangal das Garças

Na noite desta última terça-feira (12) foi o lançamento da copa verde, no espaço de restaurante do Mangal das Garças o evento de anúncio do campeonato da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), reuniu representantes da CBF, o Governador do estado, Helder Barbalho, de clubes paraenses e do esporte no Pará e da capital paraense.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que também estava presente no evento, contou sobre o simbolismo da competição que mobiliza mais de 10 estados brasileiros.

“É uma competição que envolve 65% do território nacional, 11 estados nacionais e o Distrito Federal e que a CBF tem essa competição como uma iniciativa que tem muita sustentabilidade e, além do mais, é uma competição que nós temos apostado bastante por conta de estarmos no pulmão do mundo. Além disso, temos buscado cada vez mais atrativos para que essa competição seja, sempre, de qualidade. O futebol da Amazônia é um sucesso e nós temos procurado investir cada vez mais no futebol da região”, relatou o presidente da CBF.

O Governador, Helder Barbalho destacou o apoio do governo do Estado para o desenvolvimento do esporte no território paraense, e relembrou os investimentos estaduais para o crescimento do futebol no estado do Pará: “Hoje o governo do Estado, clubes e Federação constroem uma harmonia em prol do futebol. Só em investimentos da TV Cultura e do Banco do Estado do Pará (Banpará) somam mais de 8 milhões de reais, que nós viabilizamos para que os nossos clubes possam fazer um belo campeonato paraense”, pontuou o Governador.

Foto: Bruno Cecim / Ag. Pará