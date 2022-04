O maior de todos os milagre.

O mundo todo vive um período ímpar. Um período de mudanças e transformaçoes radicais e todos

são afetados quer sejam crentes ou não. O mundo não é o mesmo. Há um adoecimento emocional, mental em meio aos eventos proféticos que estão acontecendo. A pandemia não está dissociada disso, mas pelo contrário, caracteriza esse tempo de mudança, porém além da questão sanitária há uma transformaçao latente em várias da áreas da alma, da psique humana. Nosso Salmo de hoje, além de referir um tempo messianico e vindouro, também trás a verdade profunda de como enfrentar o periodo de crise emocional

O Salmo afirma que ainda que haja um cenário devastador, há um Deus que diz: “aquietai-vos …e

sabei que EU sou Deus”. Existem situações que nos levam a desenvolver expectativas a cerca do que Deus fará e até pensar que Deus tudo fará..ou que Deus nada fará.em meio a dores, clamamos por grandes milagres, e eles existem é everdade, mas, o que será que de fato podemos apreender desse período de tão grandes e terríveis eventos? Quais expectavivas devemos nutrir? Quando essas situações aparecem? Eis algumas situações em que nos vemos diante dessa dúvida:

Quando estamos tristes como nos exemplos a seguir: Os discípulos de Emaús, eles estavam tão

tristes que não reconheceram Jesus, e as mulheres no Jardim estavam tristes e não reconheceram o mestre. Voce já se percebeu com dificuldades de sentir a presença de Deus, por estar muito triste? Quando estamos em um ambiente de incredulidade, temos dificuldade e achamos que Deus nada

fará. Esse ambiente pode até neutralizar a ação real de Deus em nós. Quando estamos com sentimentos negativos. No livro de Jó diz que o mal que ele temia esse lhe

sobreveio. Quando estamos em ambiente de conflitos. O nosso lar, o local de trabalho os relacionamentos,

são ambientes que esperamos ter paz, principalmente no lar, e quando isso não acontece,

clamamos por um agir miraculoso da parte e Deus

É dentro desses ambientes que poderemos pensar que Deus nada fará. E clamamos por milagres

que Deus venha realizar naquela situação. É nesse momento que focaremos prioritariamente em um milagre. E não focamos tanto na necessidade de ter e estar na presença dele, estar em comunhão com ele, é nesse momento que urge, buscarmos a comunhão, e buscar a presença dele mesmo sem ver o milagre. Pode até ser que as circunstâncias nem mudem, mas você muda com a Presença Dele em sua vida. O maior milagre será estar cheio da Presença de Deus mesmo em meio a lutas, dores e em qualquer um desses ambientes

Que a crise emocional não traga a falência da fé e que neste momento você busque e sinta a doce

presença do Espírito Santo ministrando quietude em meio a dores, crises e medos. Perceba a doce voz do SENHOR enchendo sua vida e trazendo paz. Lembre que Deus sabe o que se passa com você, e que você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa, até que Ele seja tudo que você tiver.

Leia o Salmo 46

Deus os abençõe.